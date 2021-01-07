السفير فيتشر: فخورون بالقرارات التي اتخذتها أمريكا والمغرب لبناء السلام في المنطقة

جدة - عبدالحي حسين - أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ديفيد فيشر، اليوم الأربعاء بالرباط، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها المغرب والولايات المتحدة تشكل السبيل الأمثل للمضي قدما نحو ترسيخ السلام والازدهار في المنطقة.

وقال فيشر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقائه مع رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، “لقد كنا واضحين بشأن قناعتنا المتمثلة في أن هذا هو السبيل الأمثل للمضي إلى الأمام”، وذلك في إشارة إلى القرار الأمريكي الأخير القاضي بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي قائلا: “نحن فخورون للغاية بالقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة والمغرب معا لبناء السلام والازدهار في المنطقة”.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن الطرفين تطرقا بهذه المناسبة، إلى جملة من المواضيع المتعلقة بالثقافة والفن، وكذا إمكانية تنظيم “معرض مغربي بالولايات المتحدة، وحتى في أنحاء أخرى من العالم”.

من جهته، أوضح قطبي أن الهدف من هذا المعرض يتمثل في تعزيز الصداقة بين الشعبين المغربي والأمريكي من خلال “التعريف بشكل أفضل بتاريخنا وبالعيش المشترك” الذي لطالما ميز المجتمع المغربي.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف أن “الثقافة تشكل السبيل الأمثل لفهم ومعرفة بعضنا البعض”، مضيفا “نحن بصدد التباحث بشأن إمكانية تعرف المغاربة بشكل أفضل على الشعب الأمريكي العظيم”.

وبخصوص اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، قال قطبي إن “جميع المغاربة، دون استثناء، ممتنون لها” على هذا القرار.

وعلاوة على ذلك، أبرز قطبي “الدبلوماسية الثقافية التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس” لتعزيز علاقات المملكة مع بلدان العالم.

كما أوضح أن المؤسسة الوطنية للمتاحف تستعد لفتح متحف للموسيقى بمكناس، وفيلا هاريس بطنجة في غضون الشهرين المقبلين، كما تعمل على قدم وساق من أجل إحداث متاحف بالأقاليم الجنوبية للمملكة.