تحت الضغط.. ترامب يخرج لتهدئة أنصاره بعد اقتحامهم للكونغرس ويطلب منهم العودة لمنازلهم

جدة - عبدالحي حسين - تحت الضغط، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، في فيديو، لمطالبة أنصاره بالعودة إلى منازلهم.

وقال ترامب لمناصريه الذين اقتحموا مبنى الكونغرس، ‏إنه يجب عليهم العودة لبيوتهم، متشبثا في ذات الوقت بموقفه من الانتخابات، بالقول “الانتخابات كانت مزورة ولكن علينا أن نكون سلميين”.

ولأول مرة في التاريخ الأمريكي، تحول مبنى الكونغرس إلى ساحة كر وفر بين رجال الشرطة والمتظاهرين الداعمين للرئيس دونالد ترامب.

وفي مشهد استثنائي، ظهرت عناصر الشرطة الأمريكية في صور متفرقة، وهم يشهرون أسلحتهم لحماية أعضاء مجلس النواب، بعدما وصل المتظاهرون إلى داخل المبنى وللقاعة التي كانت ستشهد التصديق على انتخاب الرئيس الجديد جو بايدن.

وفي ذات السياق، قال النائب الأميركي دان كيلدي من داخل المجلس، إن “أمن المجلس وشرطة الكابيتول، أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة”.

وأضاف “صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز”.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وقد تمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول، واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن، كما وصل المحتجون إلى داخل جل قاعات المبنى.