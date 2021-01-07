قرقاش: نحتاج إلى بناء ثقة بين الدول الأربع وقطر

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أنه كان هناك اهتمام أمريكي لتعزيز الحوار الخليجي.



وأضاف: كلنا ثقة بحكمة وقيادة المملكة العربية السعودية ونحن معها في أي قرار تراه مناسبا.

وتابع: الإمارات ترى أن قرار التضامن الخليجي صحيح وأن هذه الأزمة لم تكن الأولى وإنما الأعمق.

وأكد أن العلاقات مع السعودية ومصر هي أعمدة رئيسية بالنسبة لنا وسعدنا بالحضور المصري في قمة العلا.

وقال إن الإمارات تفتح صفحة جديدة وتريد أن تؤسس لمرحلة جديدة بحيث لا نقع في أزمات كبيرة مثل أزمة 2017 ولا صغيرة مثل أزمة 2014.

ولفت إلى أن الأمن الوطني والإقليمي هو رؤية مشتركة كانت حاضرة في بيان العلا.

وقال: نحتاج إلى بناء ثقة بين الدول الأربع وقطر.

وحول اليمن، قال الوزير الإماراتي: عمليا انتهى دورنا في اليمن وإنهاء هذا الموضوع جزء لتحصين البلد وضمن رؤية التنمية والازدهار