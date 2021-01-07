تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

استقرت أسعار الذهب في الأسواق داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.



فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار

الذهب عيار 24 45410 ريالات 60.89$

الذهب عيار 22 41626ريالًا 55.82$

الذهب عيار 21 39734ريالاً 53.28$

الذهب عيار 18 34058 ريالاً 45.67$

أوقية الذهب 1316128ريالاً 1893.71$