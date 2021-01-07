مقتل 4 واعتقال 52 في أحداث عنف الكونجرس

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية، مقتل 4 أشخاص من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في الأحداث التي شهدها الكونجرس.



وبحسب ما نقلته رويترز عن شرطة واشنطن فإن 52 شخصا من أنصار ترامب تم اعتقالهم على خلفية الأحداث نفسها.

وكشفت الشرطة الأمريكية أن 3 حالات توفيت بسبب طوارئ طبية بينما الحالة الرابعة فكانت بعيار ناري.

وحاول أنصار ترامب تعطيل التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة، بينما استأنف مجلس الشيوخ حصر الأصوات بعد توقف لعدة ساعات.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي متحدثا عن المحتجين الذين استجابوا لدعوة ترامب للاحتجاج على خسارته انتخابات الرئاسة: "أنتم لم تفوزوا. العنف لا يفوز أبدا".

وأضاف بنس أنه جرى تأمين مبنى الكونجرس، ودعا مجلس الشيوخ إلى "العودة إلى العمل".

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وليس الرئيس دونالد ترامب.

ونجحت الشرطة الأمريكية في السيطرة على أعمال الشغب في محيط الكونجرس الأمريكي، حيث أعلن مسؤولون أمريكيون أن المبنى أصبح "آمنا".

ونقلت رويترز عن شهود عيان تأكيدهم أن عشرات من أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب تقدموا صوب المحتجين ويبعدونهم عن مبنى الكونجرس في واشنطن.