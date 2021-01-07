الكونغرس يستأنف جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد ليلة ساخنة

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

استأنف الكونغرس الأمريكي بغرفتيه النواب والشيوخ جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد توقف دام ست ساعات إثر اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. مبنى الكابيتول.

و شهد مبنى الكونغرس، الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا المبنى.

وجاء الاقتحام أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه، وتم تعليق الجلسة لمدة ست ساعات.

بدوره، أعلن رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، مصرع 4 أشخاص خلال الاحتجاجات أمام الكونغرس.

وأوضح كونتي في تصريح صحفي، أنه تم اعتقال 52 شخصا، بعد أن اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونغرس