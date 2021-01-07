7 دول تتصدر وفيات كورونا.. و10 الأكثر إصابة بالفيروس عالميًا

أظهرت بيانات مجمعة، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 87 مليونًا و186 ألف حالة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و883 ألف حالة، فيما قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن عدد المتعافين يقترب من 8ر48 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها: الهند، البرازيل، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، تركيا، إيطاليا، إسبانيا، وألمانيا، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها: البرازيل، الهند المكسيك، المملكة المتحدة، إيطاليا، وفرنسا.