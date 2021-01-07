قرقاش: الإمارات تريد أن تؤسس لمرحلة جديدة خالية من الأزمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن بلاده تريد أن تؤسس لمرحلة جديدة خالية من الأزمات، مشددا على ضرورة بناء ثقة بين الدول الأربع وقطر.

تصريحات قرقاش جاءت في مؤتمر صحفي افتراضي حضرته وسائل إعلام أجنبية ومحلية بينها ”الخليج 365”.

وقال قرقاش إن "الإمارات تفتح صفحة جديدة وتريد أن تؤسس لمرحلة جديدة، بحيث لا نقع في أزمات كبيرة مثل أزمة 2017 (مقاطعة قطر) ولا صغيرة مثل أزمة 2014 (سحب السفراء)".

وعن مخرجات قمة العلا التي احتضنتها السعودية، أمس الأول الثلاثاء، عبّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن سعادة بلاده بطي صفحة الأزمة الخليجية التي "لم تكن الأولى وإنما الأعمق".

موقفٌ أتبعه قرقاش بالتأكيد على دعم الإمارات للتضامن الخليجي وثقتها بحكمة وقيادة المملكة العربية السعودية، مضيفا في هذا الصدد "نحن معها في أي قرار تراه مناسبا".

بناء الثقة

وأشاد قرقاش ببيان العلا الصادر عن القمة الخليجية، مشيرا إلى أنه "تحدث عن خطوات دول الخليج لمواجهة التطرف وهذه خطوة إيجابية".

وفي هذا السياق، تابع تعقيبه "ملتزمون بإعلان العلا وهناك مرحلة بناء ثقة"، مستطردا في الجزئية الأخيرة "نحتاج إلى بناء ثقة بين الدول الأربع وقطر".

وشهدت القمة الخليجية الاعتيادية الـ41، التي انعقدت في مدينة العلا السعودية، الإعلان عن عودة العلاقات بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر، بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات ونصف.