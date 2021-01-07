أسرار وول ستريت.. "شيكات على بياض" تشعل اكتتابات أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تداعيات فيروس كورونا على أسواق العالم تجاوزت المؤشرات مستويات قياسية خاصة في وول ستريت! ما دفع الجميع للبحث عن السبب.

ومع حالة عدم اليقين في مستقبل الأسواق المالية شهدت أنشطة الاكتتابات حالة من الفوران غير المسبوق، وكانت الحلقة الأبرز في هذا النشاط هي اكتتابات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والتي يطلق عليها اسم (SPAC).

ما هي شركات "الشيكات على بياض"؟

هي نوع من الشركات ليس لديها أي أنشطة تشغيلية، ولكن تم تشكيلها بشكل صارم لزيادة رأس المال من خلال طرح عام أولي بغرض الاستحواذ على شركة قائمة وتُعرف أيضًا باسم "شركات الشيك على بياض" والتي تختلف كليا عن طريقة الاكتتاب العام الأولي التقليدي الذي كان على مدار سنوات طويلة مرتبطا بشركات كبيرة وعالية التصنيف وبرأس مال استثماري يقدر بملايين الدولارات "حسب بلومبرج".

ورغم أن هذه الشركات كانت موجودة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي فإنها أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر شهرة وانتشاراً، لترتفع نسبتها من مجمل الاكتتابات العامة في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين بصورة قوية، حيث اجتذبت شركات التأمين والمستثمرين من الأسماء الكبيرة.

ويعد 2020 العام الأبرز في تاريخها، إذ تم إدراج أكثر من 200 شركة بقيمة بلغت 82.2 مليار دولار متجاوزة قيمة الاكتتابات الإجمالية لهذا النوع من الشركات في كافة سنواتها السابقة، وكذلك مستحوذة على نحو 45% من قيمة الاكتتابات العامة بالأسواق الأمريكية البالغة 179 مليار دولار في 2020 بحسب بيانات بلومبرغ.

كيف تعمل؟

يتم تشكيل SPACs بشكل عام من قبل المستثمرين، أو الرعاة ذوي الخبرة في قطاع الصناعة والأعمال، بهدف متابعة الصفقات في هذا المجال. عند إنشاء SPAC، يكون لدى المؤسسين أحيانًا هدف استحواذ واحد على الأقل، لكنهم لا يفصحون عن هذا الهدف أثناء عملية الاكتتاب العام، وهذا هو سبب تسميتها "بشركات الشيكات على بياض".

والمستثمرون في SPASC ليست لديهم خبرة أو معرفة بتقييم الشركة التي سيستثمرون فيها، ولكن كل ما لديهم هو المال فقط. تسعى SPACs إلى ضامنين ومستثمرين مؤسسيين قبل طرح الأسهم للجمهور.

يقود SPAC عادة فريق من الإداريين المتمرسين يتألف من ثلاثة أعضاء أو أكثر لديهم ملكية شركات خاصة وخبرة في عمليات الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى الخبرة التشغيلية. لفريق إدارة شركة SPAC عادةً 20% من حقوق الملكية في صفقة الاستحواذ وقت العرض، باستثناء قيمة الضمانات.

عادةً ما يتم الاحتفاظ بحقوق الملكية في حساب الضمان (Escrow) لمدة عامين وتوافق الإدارة عادةً على شراء وحدات من الشركة في طرح خاص قبل العرض مباشرة.

ويتم وضع عائدات هذا الاستثمار الراعي (عادة ما يكون بين 2% إلى 8% من المبلغ الذي يتم جمعه في الطرح العام) في صندوق الائتمان وتوزع على المساهمين العامين في حالة التصفية.

لا يتم دفع أي رواتب أو أتعاب أو تعويضات نقدية أخرى لفريق الإدارة قبل دمج الأعمال، ولا يشارك فريق الإدارة في تصفية التوزيع إذا فشل في إتمام مجموعة أعمال ناجحة. تسعى SPACs إلى ضامنين ومستثمرين مؤسسيين قبل طرح الأسهم للجمهور.

لماذا انتشرت؟

أدت عوامل عدة إلى بروز هذا النوع من الشركات منها أسعار الفائدة المنخفضة مقارنة بالأسهم وكذلك سندات الخزانة الأمريكية ذات العشر سنوات والتي لا يتجاوز عائدها الـ 1%. كما أن تكلفة حملات التسويق في هذه الشركات أقل كثيرا من عمليات الاكتتاب التقليدية والتي كان من الصعب إتباعها نتيجة التدابير المرتبطة بالوباء، إضافة إلى ذلك، سهولة الإجراءات المصاحبة للاكتتاب العام كعملية تدقيق الهيئة الرقابية لسوق المال.

ورغم حالات النجاح التي تطال هذا النوع من الشركات حيث إن تقريرا نشر في يوليو كشف عن إتمام 56 صفقة اندماج مند يناير 2018. ففي البداية تفوقت على قريناتها من شركات الأسهم التقليدية لكنها سجلت بعد ذلك ضعفا ملحوظا في الأداء خلال الاثني عشر شهرا اللاحقة.

وأضاف التقرير أن الاستثمار في هذا النوع من الكيانات قد يكون محفوفا بالمخاطر. ومع ذلك فمن المرجح أن تستمر شعبيتها إلا أن طريقة جمع رأس المال التي تبدو وكأنها مصممة خصيصا للوقت الحالي لاتزال معقدة. يجب على الشركات الناشئة والمساهمين دراستها بعناية قبل الغوص فيها.

وفيما يخص المنافسة مع الطرق التقليدية للاكتتاب، يعتمد كل ذلك على ظروف الأسواق، حيث إن ارتفاع السوق مفيد لكل منهما.

مافيا الاستثمار

تعتبر شركات الـ spac الخيار الأمثل للشركات الصغيرة والناشئة سريعة النمو والتي هي في مراحلها المبكرة، وكذلك الشركات ذات الإيرادات المنخفضة. إلا أن المستفيد الأكبر هي البنوك التي تجني بلايين الدولارات من الرسوم وكذلك صناديق التحوط والمعروفة باسم spac mafia سباك مافيا حيث إن صناديق التحوط هذه تسترد أو تبيع أسهم الاكتتاب العام قبل إتمام عمليات الاندماج المستهدفة وفقا لدراسة قام بها أستاذ القانون مايكل كلاوسنر من جامعة ستانفورد في أمريكا، حيث شملت الدراسة 97 شركة "سباك" وخلصت إلى أن عائدات صناديق التحوط الخاصة بسباك مافيا تبلغ حاليا حوالي 20%.

أما من حيث المخاطر بالنسبة للمساهمين فغالبا ما يشار إلى الافتقار إلى الشفافية وعدم وجود خطة عمل مركزة والاعتماد الكبير على مصداقية الرعاة وهي الأسباب الرئيسية لقيام شركات ال spac باستثمار محفوف بالمخاطر على عكس شركات الأسهم الخاصة التقليدية لأن spac هي شركة واحدة وليست محفظة متنوعة الاستثمارات، وبالتالي فإن مخاطر الخسارة تزداد، ومع ذلك فإن خيار الاسترداد يحد من الجانب السلبي، في حين يقع النصف الآخر من المسؤولية على المساهمين أنفسهم، إذ يجب عليهم التحقق من أساسيات الهدف وموقعه في السوق قبل التصويت.

وفي يونيو الماضي كشفت كيو فيكتول vectol Q ,وهي شركة spac يقودها مسؤولون سابقون في جنرال موتورز أن مساهميها صوتوا للموافقة على Nikola وهي شركة للشاحنات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين ولم يكن لديها منتج بعد، وفي سبتمبر 2020 نشرت Hindenburg research تقريرا تقول فيه إن المديرين التنفيذيين ربما يبالغون في قدرات البطارية ويتهمون الشركة بالاحتيال. بعد ذلك بوقت قصير استقال مؤسس شركة نيكولا ورئيسها التنفيذي تريفور ميلتون.