عاجل.. استقالة نائب مستشار ترامب للأمن القومي لاقتحام الكونجرس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تقدم ماثيو بوتينجر، نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي باستقالته من منصبه على خلفية الهجوم على مبنى الكونجرس.



الاستقالة جاءت كأحدث حلقة في سلسلة تخلي المسؤولين المقربين من دونالد ترامب عنه إثر محاصرة أنصاره لمبنى الكونجرس واقتحامه بالقوة لوقف جلسة تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن.

وقبيل ذلك، أعلنت كبيرة موظفي السيدة الأمريكية الأولى ستيفاني جريشام استقالتها، واتخذت الخطوة نفسها نائبة السكرتير الصحفي سارة ماثيوز، و مسؤولة العلاقات الاجتماعية بالبيت الأبيض، فيما رجحت مصادر أن يتقدم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين باستقالته أيضا.

وكان ترامب دعا أنصاره للتظاهر ضد جلسة تصديق الكونجرس على بايدن، فاستجاب الآلاف منهم لكن الأحداث تطورت لاقتحام مبنى الكابيتول.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن وزراء في إدارة الرئيس دونالد ترامب يبحثون تفعيل مادة بالدستور لعزله على خلفية أحداث الكونجرس.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، متحدثا عن المحتجين الذين استجابوا لدعوة ترامب للاحتجاج على خسارته انتخابات الرئاسة: "أنتم لم تفوزوا.. العنف لا يفوز أبدا".

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن "بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن لاحتواء العنف وليس الرئيس ترامب".

ونجحت الشرطة الأمريكية في السيطرة على أعمال الشغب في محيط الكونجرس الأمريكي، وأعلن مسؤولون أمريكيون أن المبنى أصبح "آمنا".

وحاول أنصار ترامب تعطيل التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة، لكن مجلس الشيوخ استأنف حصر الأصوات بعد توقف لعدة ساعات.