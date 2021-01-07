قوات الشرطة والحرس الوطني يخرجون المتظاهرين من مبنى الكونجرس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قامت قوات الشرطة الأمريكية والحرس الوطني امس بإخراج المتظاهرين من مبنى الكونجرس.



دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الرئيس دونالد ترامب إلى مطالبة المتظاهرين بمغادرة الكابيتول.

واقتحم مناصرو ترامب مبنى الكابيتول مما أدى إلى توقف عمل مجلس الشيوخ الذي كان بصدد مناقشة نتائج المجمع الانتخابي.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب تجمعوا في محيط البيت الأبيض وتوجهوا إلى مبنى الكابيتول بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي.

وطالبت ميوريل باوزير عمدة واشنطن بفرض حظر التجول في المدينة ومقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا الخميس 7 يناير.