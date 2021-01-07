أنصار ترامب يتهمون "صاحب القرنين" بالمؤامرة وإحداث أعمال الشغب في الكابيتول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

يروج بعض أنصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرة مؤامرة حول أعمال الشغب في الكابيتول، الأربعاء، مدعين دون وجود دليل على أن الأشخاص الذين اقتحموا الكونغرس ليسوا من أنصار ترامب، بل ينتمون إلى جماعات يسارية متطرفة.



وفي قلب هذه المؤامرة صور الرجل "ذي القرنين" الذي يلبس الفرو، ويحمل علما أمريكا معلقا على رمح في يده. وروج البعض صورا للرجل خلال مظاهرات حركة "أنتيفا" اليسارية كتدليل على إنه عنصر تخريبي يحاول تشويه صورة أنصار ترامب.

وغرد لين وود، المحامي الذي يقف وراء العديد من الدعاوى القضائية التي تسعى لإلغاء نتائج الانتخابات، صور الاقتحام إلى جانب صور لرجلين من النازيين الجدد الأميركيين سيئ السمعة، مدعيا أن الصور عرضت "أدلة فوتوغرافية لا جدال فيها على أن منظمة أنتيفا هي من اقتحمت الكونغرس بعنف اليوم".

كما مارك بيرنز، المذيع بالتليفزيون، وهو أحد مؤيدي ترامب منذ فترة طويلة: "هذا ليس من مؤيدي ترامب ... هذا هجوم أنتيفا"، ونشر صورة من لاقتحام أحد أتباع نظرية المؤامرة في أميركا والتي تعرف باسم "كيو أنون"، وفق "قناة الحرة".

كما شارك المدعي العام في تكساس، كين باكستون، نفس الصورة لهذا الشخص وهو على منصة مجلس النواب بعد اقتحامه، وقال إن مثيري الشغب "ليسوا من أنصار ترامب".

وبحسب تحليل لشبكة إن بي سي نيوز، يوجد حوالي 7000 منشور على موقع تويتر، يتحدث عن هذه النظرية.

واقتحم متظاهرون مؤيدون لترامب مبنى الكونغرس، الأربعاء، وتسببوا بتعطيل جلسة عقدها الكونغرس بغرفتيه للمصادقة على فوز بايدن بالرئاسة.

وندد مشرعون ومسؤولون أميركيون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري باقتحام مبنى الكونغرس.

حقيقة الرجل ذو القرنين

إنه جاك آنجلي، 32 عاما، وهو مؤيد شرس لحركة "كيو آنون" اليمينية المتطرفة، وهي حركة تدعي أن هناك عنصرا مخابراتيا سريا أو مجموعة مخابراتية اسمها "كيو" تخوض حربا سرية لدعم الرئيس ترامب ضد أعداء أمريكا الذين يزورون الانتخابات لصالح الديمقراطيين.

ويظهر الرجل بالفعل في مظاهرات أنتيفا، لكن في سياق المظاهرات المضادة لها، وليس كمنتم للحركة.

وتؤمن حركة "كيو" بالعديد من النظريات شديدة التطرف، مثل ضلوع عدد ضخم من أثرياء العالم، بما فيهم أعضاء الحكومة الأمريكية، في مؤامرات للسيطرة على البشر.

وظهر "ذو القرنين" حاملا لافتة تقول "كيو أرسلني" عام 2019 في أريزونا، وشارك بزيه المميز في كثير من المظاهرات التي تدعو لفتح الأعمال التجارية في ظل جائحة كورونا، وترفض الإجبار على ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث يؤمن العديد من أنصار "كيو" أن الجائحة وهمية وأنها مؤامرة من بعض المليارديرات للسيطرة على العالم واستعباد البشر وزرع مواد ضارة في اللقاحات.

ورفض آنجلي الحديث مع العديد من وسائل الإعلام، لكنه قال لصحيفة جلوب أند ميل أنه استطاع الدخول إلى مبنى الكونغرس بعد مقاومة بسيطة من الشرطة، وأنهم طلبوا من المتظاهرين الرحيل بأدب، ثم تركوهم يدخلون.