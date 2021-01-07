شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: مرحلة جديدة من العلاقات مع واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن الخرطوم تسعى لخطوات ملموسة تدشن مرحلة جديدة من العلاقات مع واشنطن. ووصف حمدوك في تصريح أمس (الأربعاء) زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى الخرطوم «قفزة تاريخية بالعلاقة مع واشنطن».

ووصل منوتشين إلى العاصمة السودانية لتوقيع اتفاقية مساعدة للسودان في سداد ديونه للبنك الدولي.

وأفادت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بالخارجية السودانية السفيرة مها أيوب بأن الوزير الأمريكي سيلتقي رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء حمدوك، وعددا من المسؤولين في الحكومة.

وتأتي زيارة وزير الخزانة الأمريكي للسودان في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو أعلن أمس الأول (الثلاثاء) أنه وقع قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكتب بومبيو عبر صفحته على موقع «تويتر»: «بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان دفع تعويض لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية - فوائد جمة».