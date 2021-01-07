شكرا لقرائتكم خبر عن «الكونجرس» يرفض الاعتراض على نتائج أريزونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

رفض الكونجرس الأمريكي الاعتراض الذي قدّمه مشرّعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بعيد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

وبدأ التصويت أولاً في مجلس الشيوخ حيث رفضت أغلبية ساحقة (93 مقابل 6) الاعتراض الذي قدّمه برلمانيون جمهوريون على نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا. ولاحقاً صوّت النواب بأغلبية 303 مقابل 121 ضدّ الاعتراض نفسه.

وبعد رفض هذا الاعتراض في كلا المجلسين عاد الكونجرس للالتئام في جلسة مشتركة لإكمال عملية المصادقة على نتائج الانتخابات.