في ليلة الفوضى والعنف.. ترامب لمناصريه: "اذهبوا إلى منازلكم بسلام وتذكروا هذا اليوم للأبد"

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اقتحام مبنى الكونجرس من جانب مناصريه جاء نتيجة تجريد من وصفهم بـ"الوطنيين" من الفوز بالانتخابات.

وقال ترامب عبر صحفته الرسمية على موقع تويتر: "هذه الأحداث تقع عندما يجرد الوطنيون العظماء، الذين عوملوا بطريقة سيئة وغير عادلة لوقت طويل، من فوز ساحق ومقدس بطريقة وحشية وغير قانونية"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا لمناصريه: "اذهبوا إلى منازلكم بحب وسلام، وتذكروا هذا اليوم للأبد"، حسب قوله.

وكان قد اقتحم عدد من مناصري ترامب الكونغرس، في وقت سابق الأربعاء، وأوقفوا عملية المصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية.