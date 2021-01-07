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في ليلة الفوضى والعنف.. ترامب لمناصريه: "اذهبوا إلى منازلكم بسلام وتذكروا هذا اليوم للأبد"

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الشارقة - اميمة ياسر -  

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اقتحام مبنى الكونجرس من جانب مناصريه جاء نتيجة تجريد من وصفهم بـ"الوطنيين" من الفوز بالانتخابات.

وقال ترامب عبر صحفته الرسمية على موقع تويتر: "هذه الأحداث تقع عندما يجرد الوطنيون العظماء، الذين عوملوا بطريقة سيئة وغير عادلة لوقت طويل، من فوز ساحق ومقدس بطريقة وحشية وغير قانونية"، حسب قوله.
وتابع الرئيس الأمريكي قائلا لمناصريه: "اذهبوا إلى منازلكم بحب وسلام، وتذكروا هذا اليوم للأبد"، حسب قوله.

وكان قد اقتحم عدد من مناصري ترامب الكونغرس، في وقت سابق الأربعاء، وأوقفوا عملية المصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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