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مصادر محلية يمنية: مقتل وإصابة 13 مدنيًا في قصف شنته ميليشيا الحوثي على تعز

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محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):
لقي 6 مدنيين مصرعهم، وأصيب 7 آخرين في قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدف منازل المواطنين بمنطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق تعز، جنوبي غرب اليمن.
وأوضحت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي قامت بقصف المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد حصارها بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة ودبابة ما أسفر عن مقتل طفل واثنين آخرين، كما قتلت امرأتان وأصيبت 7 نساء جراء القصف العشوائي.
وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات داهمت 18 منزلا للمواطنين بمنطقة الحيمة وفجرت منزلين فيما تضررت منازل أخرى جراء القصف الذي كان عنيفًا.
وأضافت أن ميليشيا الحوثي هاجمت المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بعد يوم من اشتباكات بين أهالي المنطقة ومسلحين حوثيين، حاولوا إجبار عدد من شباب المنطقة على القتال في صفوفهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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