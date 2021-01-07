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كوريا الجنوبية تسجل 870 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):
أعلنت وكالة كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)، اليوم الخميس، تسجيل 870 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19)، خلال ال24 ساعة الماضية، بما يشمل 833 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 66 ألفا و688 حالة.
وقالت الوكالة، في بيان (نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني)، إن 19 شخصا توفوا جراء (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ألفا و46 حالة.
وأضاف البيان أن منحنى الفيروس بدأ بالتسطح ببطء بفضل الاختبار الوقائي وقواعد التباعد الاجتماعي، لكنها ظلت يقظة بشأن استمرار الإصابات الجماعية في مراكز الرعاية والكنائس وانتشار سلالة فيروس جديدة تم الإبلاغ عنها لأول مرة في بريطانيا.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أكدت فيه البلاد ما مجموعه 11 حالة إصابة بالسلالة الجديدة وحالة إصابة واحدة بسلالة منفصلة تنتشر في جنوب أفريقيا.
ومددت كوريا الجنوبية تعليق الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا لمدة أسبوعين إضافيين لمنع انتشار سلالة أكثر قابلية للانتقال، تم اكتشافها هناك لأول مرة.
واعتبارا من يوم غد الجمعة، سوف يتعين على الأجانب الذين يصلون إلى المطارات الكورية الجنوبية، تقديم شهادة PCR مدتها 72 ساعة تثبت سلبية الإصابة.
وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض بشكل كامل في كوريا الجنوبية 47 ألفا و649 حالة، بزيادة قدرها 654 شخصا عن اليوم السابق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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