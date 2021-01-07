كورونا في 24 ساعة| 1007 إصابة وغلق 10 مساجد.. وتحذير من السلالة "النيجيرية"



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود الشال:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 561 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115975 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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