عودة جلسات الكونجرس عقب إغلاق المبنى بسبب اقتحام أنصار ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - عادت جلسات الكونجرس للانعقاد من جديد عقب إغلاق المبنى، لساعات بسبب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب له.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية منها فوكس نيوز ووكالة " رويترز" عاد مجلس الشيوخ الأمريكي للانعقاد بعد إغلاق

المبنى لساعات.

وانتشرت عشرات من أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب لأبعاد المحتجين عن مبنى الكونجرس في واشنطن.

ومن جانبها، أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن

أعضاء المجلس سيستأنفون حصر أصوات المجمع الانتخابي لتأكيد نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر بمجرد تأمين مبنى الكونجرس بعدما اقتحم مثيرو شغب مؤيديون لترامب المبنى.

وأضافت أن ذلك القرار اتخذ بعد مشاورات مع زعماء الكونجرس الآخرين واتصالات مع وزارة الدفاع (البنتاجون) ووزارة العدل ومايك بنس نائب الرئيس.