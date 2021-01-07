إيران تعلن امتلاك أدلة جدية على تورط إسرائيل باغتيال فخري زاده

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد أمير حاتمي، في رسالة لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة، أن هناك «أدلة دامغة» حول تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وقال حاتمي في الرسالة: «هناك أدلة دامغة على تورط إسرائيل في هذا الاغتيال»، دون أن يذكر تفاصيل.

كذلك دعا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، المجتمع الدولي إلى «إدانة هذا العمل غير القانوني والإجرامي وغير الإنساني».

ورأى حاتمي أن «تجاهل هذه الجريمة يؤدي إلى تكرارها وانعدام الأمن في العالم»، وشدد على أن إيران تحتفظ بحق الرد عليها.

يذكر ان فخري زاده قد اغتيل في هجوم استهدف موكبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعلى الفور اتهمت إيران كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله.