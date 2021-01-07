الكونغرس يستأنف جلسة المصادقة على فوز بايدن

بغداد - ياسين صفوان - استأنف الكونغرس، الخميس، عملية فرز الأصوات الانتخابية للتأكيد على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن ، وذلك بعد ساعات من اقتحام حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن "أعضاء المجلس سيستأنفون حصر الأصوات بسرعة لتأكيد نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد تأمين مبنى الكونغرس ، وذلك بعد التشاور مع القادة السياسيين بما في ذلك نائب الرئيس مايك بنس".

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الاعتراض الذي تم التقدم به في وقت سابق، على نتائج الانتخابات في ولاية أريزونا، والتي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

ورفض 93 عضوا من مجلس الشيوخ الاعتراض على نتائج الانتخابات في أريزونا فيما صوت 6 أعضاء فقط لصالح الطعون.