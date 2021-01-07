شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم تجديد بطاقة العضوية بنقابة المحامين لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النقابة العامة للمحامين تلقى رسوم تجديد بطاقة العضوية لعام 2021، والاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم، ومحامين المعاش وأسرهم، إضافة لتعديل درجة القيد لمن يرغب أثناء تجديد اشتراكه السنوى.

أولاً: رسوم تجديد بطاقة العضوية لعام 2021

1- تجديد بطاقة العضوية الجدول العام: 150 جنيها.

2- تجديد بطاقة العضوية الجدول الابتدائي: 200 جنيه.

3- تجديد بطاقة العضوية جدول الاستئناف: 250 جنيها.

4- تجديد بطاقة العضوية جدول النقض: 350 جنيها.

ثانياً: الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم لعام 2021

1- المحامين (ابتدائي – استئناف – نقض): 150 جنيها.

2- زوجة غير عاملة: 350 جنيها.

3- زوجة عاملة: 450 جنيها.

4- الابن/ الابنة: 200 جنيه.

5- الوالد: 1200 جنيه.

6- الوالدة: 1200 جنيه.

ثالثاً: محامي الإدارات القانونية الجدول العام: 400 جنيه.

الجدول الابتدائي: 500 جنيه.

جدول الاستئناف: 600 جنيه.

جدول النقض: 700 جنيه.

رابعاً: الاشتراك بمشروع العلاج لمحامين المعاش وأسرهم لعام 2021

1- المحامي: 100 جنيه.

2- زوجة غير عاملة: 350 جنيها.

3- زوجة عاملة: 450 جنيها.

4- الابن/ الابنة: 200 جنيه.

خامساً: رسوم تعديل درجة القيد

1- من عام إلى ابتدائي: 400 جنيه.

2- من ابتدائي إلى استئناف: 500 جنيه.

3- من استئناف إلى نقض: 1000 جنيه.