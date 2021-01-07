ارتفاع عدد القتلى في أحداث الكابيتول

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن أن 4 أشخاص قتلوا في أحداث اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول الأربعاء.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية