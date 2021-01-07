بالتفاصيل.. قنوات وإذاعات "الوطنية للإعلام" تحتفل بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة لتغطية احتفالات عيد الميلاد المجيد عبر شبكاتها الإذاعية وقنواتها التليفزيونية المختلفة.

ويحتفل قطاع التليفزيون بعيد الميلاد المجيد بتطويع العديد من برامجه اليومية، وجاءت الاحتفالية كالتالي:

القناة الثانية

تطوع القناة الثانية برامجها على مدار اليوم للاحتفال ومنها: "بنصبح عليك – ألوان – مصر جميلة – زينة – حدث في مصر – على أرض مصر طعم البيوت – المواطن مصري - حوار خاص – ماسبيرو – قعدة هوانم"، كما تعرض في فترة السهرة الفيلم العربي "فيلم هندي".

القناة الفضائية المصرية

تطوع القناة الفضائية برامجها على مدار اليوم للاحتفال ومنها: "شقاوة شطار – سيدتي – شارك – روائع الفن – نادي العاصمة – ليالي مصرية - البطل الثاني"، كما تقدم في فترة الصباح الفيلم العربي "ابن ذوات"، وتعرض في فترة السهرة الفيلم العربي "غبي منه فيه"، وتعرض الفيلم التسجيلي رحلة العائلة المقدسة .

احتفال الإذاعة المصرية بعيد الميلاد المجيد

تقدم الإذاعة المصرية خريطة خاصة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد عبر شبكاتها المختلفة كالتالي:

شبكة البرنامج العام

تحتفل شبكة البرنامج العام عبر فتراتها المفتوحة خلال اليوم ومواد الربط وحوارات ذات صلة بالميلاد ومشاركات هاتفية مع الإخوة المسيحيين واستقبال التهنئة من المتصلين وشخصيات عامة وفنانين ورياضيين وصحفيين.

كما تتناول الفقرات طوال اليوم مظاهر ودلالات احتفال المصريين بعيد الميلاد والتماسك القوي للشعب المصري بنسيجه الواحد وروحه الوطنية، من أبرز الفترات المذاعة خلال اليوم "مصر لحظة بلحظة"، "تحيا مصر" سعفة ذهبية.

صوت العرب

وتقدم صوت العرب صباحا فترة "صباح الخير يا عرب" وفقرات عن عيد الميلاد المجيد وفي الظهيرة فترة "أنا في انتظارك" وحوارات مع المستمعين حول معجزة ميلاد المسيح وفي المساء فترة "رسول المحبة" حول المسيح والسيدة مريم في القرآن الكريم.

إذاعة الشرق الأوسط

وتحتفل إذاعة الشرق الأوسط بعيد الميلاد المجيد عبر لقاءات مع النجوم والفنانين من خلال برامج: العيد محبة، سلام يا صاحبي، حول العالم، ليلة عيد، وحوارات متنوعة للحديث عن مظاهر العيد في العديد من البلدان، ويتم إذاعة عدد من أغاني العيد طوال اليوم واستقبال التهنئة لكل الإخوة المسيحيين.

شبكة الشباب والرياضة

تنقل شبكة الشباب والرياضة قداس عيد الميلاد المجيد على الهواء مباشرة من العاصمة الإدارية، كما تقدم سهرة خاصة عن ميلاد المسيح ورحلة العائلة المقدسة.

‏تقدم الشبكة الثقافية فقرات مفتوحة تدور حول تعزيز أواصر الوحدة الوطنية، وتبث خلال اليوم مقطوعات موسيقية مختلفة وترانيم قبطية وأغاني العيد.

‏تحتفل شبكة الإذاعات الموجهة بلغاتها المختلفة عبر برامجها وحوارات حول عيد الميلاد ومظاهر الاحتفال به ورحلة العائلة ‏المقدسة والتراث القبطي في مصر كما يذاع حديث للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والذي يوضح معاني التآخي والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن.

شبكة الإذاعات الإقليمية

تقدم شبكة الإذاعات الإقليمية احتفالية بعيد الميلاد عمل إذاعتها المختلفة وتستقبل التهنئة من جميع المحافظات كما يتم نقل قداس عيد الميلاد المجيد ويتم عرض فترات مفتوحة على مدار اليوم واستضافة مسؤولين على الهواء وتغطية للاحتفالات في المحافظات المختلفة.

وتحتفل قنوات النيل المتخصصة بعيد الميلاد المجيد يوم الخميس ٧ يناير حيث تنقل قناة النيل الثقافية قداس عيد الميلاد بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية منها رحلة العائلة المقدسة ومجمع الأديان ودير سانت كاترين.

نايل دراما

كما تقدم قناة نايل دراما حلقة خاصة تستضيف فيها الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما وحوار عن الأعمال الدرامية التي عمقت وأكدت مفهوم الوحدة الوطنية، أما قناة ماسبيرو زمان فستعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية منها: المتحف القبطي، اهرب إلى مصر بالإضافة إلى عرض مسرحية شفيقة القبطية.

نايل لايف

وتقدم نايل لايف حلقة خاصة من برنامج نهارك سعيد عن عيد الميلاد ويقدم برنامج مطبخ لايف حلقة خاصة عن رأس السنة بالإضافة الي عرض فيلم "حسن ومرقص" بطولة عادل إمام وعمر الشريف في السهرة، كما تعرض مسرحية "واحد لمون والتاني مجنون".

نايل سينما

وتعرض قناة نايل سينما فيلمي (فيلم هندي والمصلحة) بالإضافة لحلقة من برنامج كلوز أب مع الفنان إدوارد، وتعرض قناة نايل كوميدي مسرحية "سك على بناتك" وتعرض قناة العائلة في سهرتها مسرحية "الهمجي" للنجم محمد صبحي.

القنوات الإقليمية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بخريطة برامجية متميزة

أعد قطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام خرائط برامجية احتفالية، وعلى مدار اليوم بتطويع، برامج قنوات القطاع للاحتفال بعيد الميلاد المجيد باستعراض مظاهر الاحتفال بالأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بعيد الميلاد المجيد، فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية، ومن البرامج المطوعة للاحتفال بالأعياد في عام ٢٠٢١:

قناة القاهرة

برنامج صباح القاهرة في حلقة خاصة عن احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وبرنامج أرض التسامح، وبرنامج بالريشة والقلم عن احتفالات عيد الميلاد المجيد، وبرنامج مصر في أسبوع عن احتفالات العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد المجيد، برنامج السميعة وعرض أجمل أغاني العام الجديد.

قناة القنال

تعرض برنامج صباح القنال يطوعه حلقته للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وبرنامج موال علشان القتال، وبرنامج مزيدا من التفاصيل، وبرنامج صندوق اللعب، وبرنامج نت شو، وبرنامج أغاني وحشاني، وبرنامج أخبار القتال.

قناة إسكندرية

تعرض برنامج صباح إسكندرية في حلقة خاصة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وبرنامج مولاتي مصر عن قصة سيدنا عيسى عليه السلام، وبرنامج انتي أجمل في حلقة مطوعة للاحتفال بعيد الميلاد واستضافة أحد القساوة والحديث عن طقوس العيد وعادات، وبرنامج ولسه صغيرين، وبرنامج فرصة ثانية للحديث عن احتفالات الشباب بعيد الميلاد، وبرنامج ليالي الأوبرا واحتفالات الأوبرا المصرية بأعياد الميلاد المجيد، وبرنامج إسكندرية مباشر في حلقة عن الوحدة الوطنية بمناسبة 7 يناير، وبرنامج إسكندرية أون لاين والاحتفال بأعياد الميلاد حول العالم.

قناة الدلتا

تقدم برنامج صباح الدلتا في حلقة مطوعة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وبرنامج الدين المعاملة في حلقة بعنوان المسلمون والأقباط نسيج واحد، وبرنامج دلتا مصر حلقة عن احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد، وبرنامج هي دي مصر، وبرنامج اسهر معانا حلقة بعنوان حدوتة مصرية.

قناة طيبة

تقدم برنامج صباح طيبة في حلقة خاصة بعيد الميلاد المجيد، وبرنامج عدى النهار، وبرنامج ع الرباب، وبرنامج شارع الجنوب في حلقة مطوعة عن الميلاد المجيد.

قناة الصعيد

تقدم برنامج صباح الصعيد حلقة مطوعة تشمل تقارير لتهنئة الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، وبرنامج ست الستات حلقة خاصة عن عيد الميلاد المجيد والاحتفال به، وعرض حلقة مفتوحة بعنوان ساعة لقلبك، وبرنامج يسألونك، وبرنامج آخر النهار، وبرنامج سهرة صعيدية.