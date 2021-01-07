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مجلس الشيوخ يرفض الاعتراض على فوز بايدن في أريزونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - رفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة الاعتراض الذي قدّمه مشرّعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل الأربعاء بعيد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول.
وبأغلبية 93 مقابل 6 صوّت أعضاء المجلس ضدّ الاعتراض الذي قدّمه برلمانيون جمهوريون على نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا. وبالموازاة، بدأ النواب جلسة للتصويت على الاعتراض نفسه، ومن المتوقع أن يرفضوه بدورهم. وبعد رفض هذا الاعتراض يمكن لمجلسي الكونجرس أن يجتمعا في جلسة مشتركة لإكمال عملية المصادقة على نتائج الانتخابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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