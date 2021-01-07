وفاة أميركية متأثرة بإصابتها بالرصاص في «الكابيتول»

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أعلنت الشرطة الأميركية أنّ المرأة التي أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول، إثر اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونجرس في واشنطن، توفيت متأثرة بجروحها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألينا غيرتس إنّ الجريحة توفيت، في حين اكتفى قائد شرطة العاصمة الفدرالية روبرت كونتي بالقول خلال مؤتمر صحافي إنّ تحقيقاً فتح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية فإنّ القتيلة تدعى آشلي بابيت وهي من عتاة مناصري ترامب وقد أتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

ونقلت قناة "كي يو إس آي" التلفزيونية التي تحدثت مع زوج القتيلة إنّ "بابيت خدمت في الجيش لمدة 14 عاماً"، وكانت "من أشدّ المؤيّدين للرئيس ترامب".

ووفقاً للقناة التلفزيونية فإنّ زوج القتيلة بقي في سان دييغو في حين سافرت زوجته إلى واشنطن للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها ترامب أنصاره للاحتجاج على هزيمته أمام جو بايدن.

ولم تعلن الشرطة عن اسم القتيلة رسمياً ولا كشفت ملابسات مقتلها.



