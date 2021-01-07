الكونجرس يستأنف جلسة المصادقة على فوز بايدن

عربي ودولي

ع+ ع-

استأنف الكونغرس الأميركي جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة بعد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول وتعطيلهم الجلسة التي كان مجلسا الشيوخ والنواب قد استهلّاها لإقرار نتيجة الانتخابات.

وفي مجلس الشيوخ استهلّ نائب الرئيس مايك بنس الجلسة بالتنديد بـ"أعمال العنف" التي شهدها مقرّ الكونجرس والتعبير عن أسفه لهذا "اليوم المظلم".

وقال بنس "حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول هذا، هام هم ممثّلو الشعب الأميركي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور".

وعصر الأربعاء اقتحم متظاهرون مؤيّدون لترامب مبنى الكابيتول وعطّلوا جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة ودارت بينهم وبين قوات الأمن مواجهات وسادت المكان فوضى تخلّلها مقتل امرأة بالرصاص، واضطر البرلمانيون للاحتماء ريثما وصلت تعزيزات أمنية واستعادت السيطرة على المبنى بعد حوالى أربع ساعات.

واقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته المبنى بعدما شاركوا في تظاهرة قرب البيت الأبيض دعا إليها ترامب احتجاجاً على هزيمته في الانتخابات التي ما زال يصرّ على أنّها "سرقت" منه.

وإثر استئناف مجلس الشيوخ جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات، شدّد زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أن المجلس "لن يتم ترهيبه".

وأضاف "لقد حاولوا تعطيل ديموقراطيتنا وفشلوا".

من جهته قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ جرى الأربعاء هو نتيجة "كلمات وأكاذيب" دونالد ترامب وستترك "لطخة لن تمحى بسهولة".

ولم يتوان السناتور الجمهوري ميت رومني عن تحميل ترامب المسؤولية عن ما جرى.

وقال رومني الذي انتقد ترامب مراراً إنّ "ما حدث اليوم هو تمرّد بتحريض من رئيس الولايات المتحدة".

وما هي إلا ساعة حتى استأنف مجلس النواب جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات.

وفي مستهلّ الجلسة ندّدت رئيسة المجلس الديموقراطية نانسي بيلوسي بـ"الاعتداء على الديموقراطية".

وأضافت بيلوسي "إلى من حاولوا صرف انتباهنا عن مسؤوليتنا: لقد فشلتم. وإلى من شاركوا في تدنيس معبد ديموقراطيتنا، العدالة ستتحقق".

من جهته وجّه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي بعناصر الشرطة الذين أعادوا بسط الأمن في المبنى، وقال "لقد حان الوقت لنظهر للأميركيين أنّنا قادرون على العمل معاً".



