بعد تعليق 6 ساعات.. الكونغرس الأمريكي يستأنف جلسة اعتماد نتائج الرئاسيات

المنامة - ياسر ابراهيم - استأنف الكونغرس الأمريكي جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، بعد تعليق استمر 6 ساعات على خلفية اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مقره.

وفي تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن (الواحدة من صباح الخميس ت.غ) استأنف الكونغرس جلسته التي توقفت في حدود الثانية ظهرا (19: 00 ت.غ).

وقبل تعليق جلسته، لم يتمكن الكونغرس من فرز سوى 12 من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538.

وفي كلمة له بعد استئناف الجلسة، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، إن الكونغرس سيواصل عمله بطريقة قانونية ودستورية للتصديق على الفائز بانتخابات الرئاسة.

من جانبه، اعتبر الأقلية الديموقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، أن ترامب يتحمل المسؤولية الكاملة لأعمال العنف التي وقعت اليوم، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها واشنطن اليوم، لم تكن لتحدث لولا وجود ترامب.

فيما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن السيناتورات الجمهوريين كيلي لوفلر وستيف داينس ومايك براون قرروا عدم الاعتراض على نتائج انتخابات الرئاسة بعد أحداث اقتحام الكونغرس.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد مبنى الكونغرس، الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا المبنى.

وجاء الاقتحام أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدت الأحداث إلى مقتل امرأة جراء إطلاق نار، فيما تم نشر قوات من الحرس الوطني لوقف الاضطرابات، وفرض حظر تجوال ليلي بواشنطن.

المصدر: وكالات