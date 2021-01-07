محمد الفلاح - بيلوسي تتحدى الفوضى: سنعقد اليوم جلسة الحسم

الخميس 7 يناير 2021

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المجلس سيستأنف اليوم الأربعاء عملية التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.



وبحسب ما نقلته رويترز فإن بيلوسي قالت إن قرار استئناف التصديق على فوز بايدن اتخذ بعد اتصالات مع بنس وآخرين بمجرد تأمين مبنى الكونجرس.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الشرطة استطاعت السيطرة على أعمال الشغب في محيط الكونجرس الأمريكي.

وقال المسؤولون الأمريكيون للوكالة إن "مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن".

ورغم ذلك، حذرت وسائل إعلام أمريكية من أن العشرات من أنصار ترامب لا يزالون في شوارع واشنطن رغم سريان حظر التجول.

والأربعاء، أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على 13 شخصًا قالت إن "جميعهم من غير سكان العاصمة الأمريكية "، فضلاً عن مصادرة 5 قطع سلاح.

واتخذت الشرطة الأمريكية سلسلة إجراءات بعد اقتحام مجموعة من أنصار ترامب للمبنى بعد محاصرته اعتراضا على جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

كانت وسائل إعلام أمريكية قالت إنه تم تم إخلاء المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي على خلفية الاحتجاجات.

واضطرت موريل بوزر، عمدة العاصمة واشنطن، إلى فرض حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار ترامب أمام الكونجرس.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، ، قيام أحد المحتجين بالجلوس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ، فضلاً عن قيام آخر بسرقة المنصات التي تستخدم لإلقاء الكلمات بعد اقتحام مبنى الكونجرس.

وتعود المظاهرات إلى دعوة أطلقها ترامب لمؤيديه للاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.