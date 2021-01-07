شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكي : "العنف لا ينتصر أبدا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أعمال العنف الدامية "بأقوى العبارات الممكنة"، بينما استأنف المشرعون فرز أصوات المجمع الانتخابي بعد أن اقتحمت حشود مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول (الكونجرس) وأجبرت على إخلائه.

وقال بنس: "إلى أولئك الذين أثاروا الفوضى في مبنى الكابيتول اليوم: لم تنتصروا. العنف لا ينتصر أبدا ، الحرية تنتصر".

وأضاف: "بينما نجتمع مرة أخرى في هذه القاعة، سيشهد العالم مرة أخرى مرونة وقوة ديمقراطيتنا".

(د ب أ) م ك/م ر 2021/1/7