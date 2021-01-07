شكرا لقرائتكم خبر عن «الكونغرس »يستأنف جلسة إقرار فوز بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد توقف لعدة ساعات، استأنف الكونغرس مساء الأربعاء عملية المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية والتي عطّلها عصراً اقتحام أنصار للرئيس دونالد ترمب مبنى الكونغرس احتجاجاً على هزيمته في الانتخابات.

بداية، ندد نائب الرئيس مايك بنس بالاحتجاجات العنيفة من جانب أنصار ترمب. وقال بنس متحدثا عن المحتجين الذين استجابوا لدعوة ترمب للاحتجاج على خسارته انتخابات الرئاسة "أنتم لم تفوزوا. العنف لا يفوز أبدا". وأضاف بنس أنه جرى تأمين مبنى الكونغرس، ودعا مجلس الشيوخ إلى "العودة إلى العمل".

بدوره، قال رئيس الأغلبية الجمهورية في الكونغرس"لن يتم إرهابنا وسنقوم بعملنا الليلة، وتابع ميتش ماكونيل قوله إن "ما حدث تمرد فاشل، والسلوك الإجرامي لن يسيطر على الكونغرس".

أما زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر فوصف "ما حدث بوصمة عار على ديمقراطيتنا، وسنستكمل العمل الذي يفرضه علينا الدستور، وترمب يتحمل مسؤولية ما حدث اليوم".

أما سيناتور أوكلاهوما جمس لانكفورد فقال إن " العصابات ليست من يدير الأمور في أميركا"