عضو بـ"الديمقراطي" الأمريكي: ترامب يسعى لانقلاب.. والانقسام يزداد حدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي من حدوث شرخ في المجتمع الأمريكي "تزداد حدته"، مطالبا الزعماء السياسيين بسرعة التخفيف من التفرقة.

وقال نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، في حديث خاص من واشنطن لـ"الخليج 365"، إن ما جرى في واشنطن من حصار واقتحام لمبنى الكونجرس اليوم "فوضى من بعض المتطرفين اليمينيين بتشجيع من الرئيس دونالد ترامب"، وذلك قبيل جلسة التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.



ولفت إلى أن الرئيس المنتهية ولايته يسعى للقيام بانقلاب لكن الحزب الجمهوري لا ولن يسمح بهذا الفعل، ويريد التقيد بالدستور لحفظ ماء الوجه.

وفي تعليقه على أسباب دعوة ترامب للتظاهر أمام الكونجرس، قال إنه يريد إحداث فوضى لتبرير الاتهامات التي يستخدمها ضد الحزب الديمقراطي بعد فشله في المحاكم والمؤسسات الأمريكية.

ونبه إلى أن تصويت الكونجرس على نتائج الانتخابات بمثابة الفرصة الأخيرة للرئيس للاحتجاج على هذه النتائج النزيهة.

وأكد أبو عيسى أن الكونجرس سيصوت حسب واجبه الدستوري، بالموافقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وستنتقل السلطة بعد أسبوعين من اليوم.

وإزاء وقائع اليوم وتداعياتها، قال أبو عيسى إن: ما حدث من شرخ في المجتمع الأمريكي يزداد حدة، وعلى الزعماء السياسيين ورجال الثقافة التخفيف من التفرقة، وفتح سبل الحوار بين مكونات المجتمع".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أن اقتحام الكونجرس يُعد تمردًا وليس احتجاجًا، قائلا: "عملنا خلال السنوات الأربع المقبلة سيركز على استعادة حكم القانون وهيبته".

وتابع بايدن:" التصديق على نتائج تصويت المجمع الانتخابي عملية مقدسة ويجب حمايتها بإرادة قوية"، مشيراً إلى أن "أحداث اليوم في واشنطن تكشف مدى هشاشة ديمقراطيتنا وحاجتها إلى حماية قوية".

وقال:" أدعو ترامب إلى الظهور على شاشة التلفزيون الوطني الآن للوفاء بقسمه والدفاع عن الدستور والمطالبة بإنهاء حصار الكونجرس".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، مساء الأربعاء، أن الكونجرس سيستأنف الليلة عمله للمصادقة على نتائج الانتخابات بمجرد إخلاء الشرطة المتظاهرين.

وأضافت: "سنرى المعارضين لنتائج الانتخابات ما إذا كان سيغيرون رأيهم أم لا بعد هذه الأحداث".

وكان عددا من النواب قد أصروا على الاستمرار في المصادقة على نتائج الانتخابات هذه الليلة بعد تأمين مبنى الكونجرس.

وكان أنصار ترامب حاصروا، مبنى الكونجرس وتوقفت جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد نجاحهم في اقتحام المبنى.