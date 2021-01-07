السودان يقترب من حكومته الجديدة.. و7 وزارات لـ"الثورية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر سودانية مطلعة، الخميس، أنه تم الاتفاق على منح الجبهة الثورية 7 وزارات في الحكومة الجديدة للبلاد.

العين الاخبارية - مشاعر دراج

وقضى الاتفاق الذي تم بين تحالف الحرية والتغيير والجبهة الثورية، على منح الأخيرة، سبع وزارات وهي: (المعادن، الحكم الاتحادي، المالية، الثروة الحيوانية، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، البني التحتية).



وبات الطريق ممهدا لإعلان أول حكومة في السودان بعد توقيع اتفاقية السلام في جوبا، والتي تأخرت إثر خلافات بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية حول نصيب كل طرف من الحقائب الوزارية.

ومنح اتفاق السلام الموقع في جوبا، تحالف الجبهة الثورية 25% من الوزارات ومثلها مقاعد في المجلس التشريعي و3 أعضاء بمجلس السيادة.

وفي ذكرى استقلال السودان الذي وافق الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان الحكومة الجديدة.