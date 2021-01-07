أولى ضحايا الكابيتول.. دماء على جدران الكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الشرطة الأمريكية، أن المرأة التي أصيبت بطلق ناري وسط احتجاجات مبنى الكابيتول (الكونجرس)، توفيت متأثرة بجراحها.

وكان قائد شرطة واشنطن العاصمة ، روبرت كونتي، قال إن المرأة أصيبت بطلق ناري وسط الاحتجاجات "الفوضوية".

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبنى بعد اشتباكات مع الشرطة وخرق الأمن.

والأربعاء، أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على 13 شخصًا قالت إن "جميعهم من غير سكان العاصمة الأمريكية "، فضلاً عن مصادرة 5 قطع سلاح.

واتخذت الشرطة الأمريكية سلسلة إجراءات بعد اقتحام مجموعة من أنصار ترامب للمبنى بعد محاصرته اعتراضا على جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

كانت وسائل إعلام أمريكية قالت إنه تم تم إخلاء المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي على خلفية الاحتجاجات.

واضطرت موريل بوزر، عمدة العاصمة واشنطن، إلى فرض حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار ترامب أمام الكونجرس.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، قيام أحد المحتجين بالجلوس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ، فضلاً عن قيام آخر بسرقة المنصات التي تستخدم لإلقاء الكلمات بعد اقتحام مبنى الكونجرس.

وتعود المظاهرات إلى دعوة أطلقها ترامب لمؤيديه للاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.