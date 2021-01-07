الكونجرس يعود للانعقاد.. وبنس يؤكد: المجلس آمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد الكونجرس الأمريكي، لاستئناف جلسته للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأظهرت إحدى الصور من داخل الكونجرس لحظة إعادة صناديق أصوات المجمع الانتخابي إلى المجلس بعد تأمينه.

وندد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالاحتجاجات العنيفة من جانب أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس، الأربعاء.





وحاول أنصار ترامب تعطيل التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة، بينما استأنف مجلس الشيوخ حصر الأصوات بعد توقف لعدة ساعات.

وقال بنس متحدثا عن المحتجين الذين استجابوا لدعوة ترامب للاحتجاج على خسارته انتخابات الرئاسة: "أنتم لم تفوزوا. العنف لا يفوز أبدا".

وأضاف بنس أنه جرى تأمين مبنى الكونجرس، ودعا مجلس الشيوخ إلى "العودة إلى العمل".

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وليس الرئيس دونالد ترامب.

ونجحت الشرطة الأمريكية في السيطرة على أعمال الشغب في محيط الكونجرس الأمريكي، حيث أعلن مسؤولون أمريكيون أن المبنى أصبح "آمنا".



ونقلت رويترز عن شهود عيان تأكيدهم أن عشرات من أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب تقدموا صوب المحتجين ويبعدونهم عن مبنى الكونجرس في واشنطن.