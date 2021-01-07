بعد أحداث الكونجرس..بدء حظر التجوال في واشنطن لمدة 12 ساعة

الشارقة - اميمة ياسر - بدأ منذ قليل، حظر التجوال في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لما أعلنته قناة العربية في نبأ عاجل .

وكان روبرت كونتي قائد شرطة واشنطن قد أعلن أن حظر التجوال سيدخل حيز التنفيذ من الـ6 مساء إلى الـ6 صباحا من يوم غد، وذلك بعد اقتحام المئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وأعلنت شرطة واشنطن، صباح اليوم الخميس، أن امرأة لقت مصرعها عقب إصابتها بالرصاص الحي عقب اقتحامهما مبنى الكونجرس الأمريكي، ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء اقتحام مبنى الكونجرس إلى إثنين، وذلك وفقا لما ذكرته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.

من جابنه علق الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش،قائلا: أن العنف في واشنطن مقزز ومؤسف.