كلينتون تهاجم المتظاهرين الأمريكيين وتصفهم بالإرهابيين

الشارقة - اميمة ياسر - شنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون هجوما لاذعا علي المتظاهرين الأمريكيين بعد اقتحامهم مبني الكونجرس أمسالاربعاء.

وقالت هيلاري كلينتون، اليوم الخميس، أن مجموعة من الإرهابيين المحليين وراء الهجوم على مبنى الكونجرس قبيل التصديق على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات.

وأضافت "كلينتون"، عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الإرهابيين المحليين هاجموا اليوم أسس الديمقراطية الخاصة بأمريكا، المتمثلة في أن الانتقال السلمي للسلطة يأتي بعد الانتخابات الحرة.

وتابعت: علينا إعادة ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين, مؤكدة ان الديمقراطية أصبحت هشة وقادتنا عليهم تحمل مسؤوليتهم لحمايتها.