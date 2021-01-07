شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للحضارة" أول متحف يعرض مجمل الحضارة المصرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ القانون رقم 10 لسنة 2020 هيئة عامة اقتصادية تسمى "المتحف القومي للحضارة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.

ويقع المتحف القومى للحضارة المصرية على مساحة 135,000 متر مربع بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتم وضع حجر الأساس للمتحف فى عام 2002 ليكون هذا المتحف واحداً من أهم وأكبر متاحف الآثار فى العالم.

ولكن ماذا يضيف هذا المتحف ومكوناته؟ نجيب عن ذلك فى ضوء المادة (2) من القانون على النحو الآتى:

1- هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل.

2- تهدف الهيئة للتعرف على الحضارة المصرية وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

3- تضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفي ومركزاً للترميم ومخازن الآثار ومبانى للأنشطة الثقافية ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

4- يشار إلى أن اللجنة البرلمانية أكدت فى تقريرها أثناء نظر القانون أن المتحف القومي للحضارة الذي يستهدف الجماهير المحلية والأجنبية، سيكون مؤسسة متكاملة لها دورها المتميز فى نشر الوعى الأثرى والتعريف بدور مصر في إرساء دعائم الحضارة الإنسانية.

5- أكد التقرير البرلمانى أن هذا المتحف هو الأول الذي يتم تخصيصة لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكى أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

وكان من المستهدفات الرئيسية أن تعرض مقتنيات المتحف فى معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى 6 معارض أخرى تتناول الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية، فضلا عن أن استهداف أن تضمن المتحف مساحات للمعارض المؤقتة، فضلاً عن معرض خاص بتطور مدينة القاهرة الحديثة، ويضم المتحف أبنية خدمية، وتجارية، وترفيهية، ومركزاً بحثياً لعلوم المواد القديمة والترميم، كما سيكون المتحف مقراً لاستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات، كعروض الأفلام، والمؤتمرات، والمحاضرات، والأنشطة الثقافية.