خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا تحت شعار 100 مليون صحة".
ويرصد الخليج 365 أبرز 8 معلومات عن المبادرة على النحو التالي:
- المبادرة انطلقت في 3 محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وستنطلق بجميع المحافظات تدريجيًا.
- تهدف المبادرة لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي.
- تقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي.
- حال حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
- تخصيص 20 ألف فريق طبي للمرور على المنازل لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.
- الفرق الطبية مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات الحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة.
- متابعة الحالات من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بجانب مركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابات عالية.
- تلقي الاستفسارات عن المبادرة على الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة، (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بجانب الخط الساخن (105).