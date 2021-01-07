عاجل.. وفاة امرأة خلال اقتحام الكونجرس بعدما اصيبت بالرصاص

ياسر رشاد - القاهرة - افادت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوفاة امرأة كانت قد أصيبت بإطلاق نار داخل مبنى الكونجرس الأميركي، عندما اقتحمه عدد من أنصار الرئيس دونالد ترامب، بعد ظهر الأربعاء.

وأكدت الشرطة في وقت سابق أن شخصا أصيب بالرصاص داخل مبنى الكابيتول

الأميركي، لكن المسؤولين لا يعرفون تفاصيل بشأن ظروف إطلاق النار.

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وأصيب عدة أشخاص آخرين، بينهم ضابط شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفى بعد

أن اجتاح حشد من الناس مبنى

ولم تتعرف السلطات على هوية المتوفاة، ولكن شوهدت امرأة ملطخة بالدماء في مقطع فيديو وهي تعالج من إصابة مجهولة بينما نقلها المسعفون على محفة إلى خارج المبنى، حيث انتظرتها سيارة إسعاف عند إحدى بوابات الكونغرس.

وتوقفت سيارة إسعاف نحو الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي عند الركن الجنوبي الشرقي من مبنى الكابيتول لنقل المصابة.