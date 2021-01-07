وفقا لموقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي فإن ما حدث يعد أبرز اختراق للمبنى التاريخي منذ العام 1814.
انتقل الكونجرس إلى واشنطن العاصمة في عام 1800 بعد التنقل لمدة 11 عاما في العواصم الوطنية المؤقتة في مدينة نيويورك وفيلادلفيا.
وصلت القوات البريطانية إلى مبنى الكابيتول الأمريكي "الكونجرس"، الذي لم ينته بعد في ذلك الوقت.
وفقا للروايات التي صدرت في وقت لاحق، أعجب البريطانيون بالهندسة المعمارية الجميلة للمبنى، وكان بعض الضباط يتألمون بشأن حرقها.
عملت القوات البريطانية بجد لإشعال حرائق داخل مبنى الكابيتول، مما دمر سنوات من العمل من قبل الحرفيين الذين جلبوا من أوروبا. ومع احتراق الكابيتول للسماء، سارت القوات أيضا لحرق مستودع الأسلحة.
هذا الهجوم البريطاني نتج عنه أيضا احتراق مكتبة الكونجرس الشهيرة، حيث يعد أول حريق لها ومن ثم تعرضت أيضا لحريق آخر في خمسينات القرن الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 207 أعوام منذ آخر هجوم على الكونجرس الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.