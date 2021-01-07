استئناف جلسة المصادقة على انتخاب بايدن

أكد الكونجرس الأمريكي أنه سيستأنف بعد قليل جلسته للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.

تمرد لا يحدث إلا في جمهوريات الموز

من جهته، شنّ الرئيس الأمريكي الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش هجوماً عنيفاً على القادة الجمهوريين الذين أجّجوا حالة "التمرّد" التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء والتي تليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وقال بوش في بيان "هكذا يتمّ الطعن بنتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديموقراطية".

وأضاف "لقد هالني السلوك غير المسؤول لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات وقلّة الاحترام التي ظهرت اليوم تجاه مؤسساتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية".

من جانبه، ندّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باقتحام عدد من أنصار حليفه الوثيق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونغرس في واشنطن الأربعاء، معتبراً أنّ العنف الانتخابي "لا يمكن التساهل معه" لا في الولايات المتحدة ولا خارجها. وقال بومبيو في تغريدة على تويتر "لقد سافرت إلى العديد من الدول وكنت دائماً أؤيّد حقّ كلّ إنسان في التظاهر السلمي دفاعاً عن معتقداته أو قضاياه".

وأضاف "لكنّ العنف الذي يهدّد سلامة الآخرين، بمن فيهم المسؤولون عن ضمان سلامتنا جميعاً، أمر لا يمكن التساهل معه لا في الداخل ولا في الخارج".