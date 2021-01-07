وفاة امرأة بعد إصابتها بطلق ناري في ساحة الكونجرس

أكد متحدث باسم شرطة واشنطن في تصريحات أن المرأة التي أصيبت بطلق ناري خلال أحداث اقتحام مبنى الكونجرس، لفظت أنفاسها الأخيرة بعد نقلها للمستشفى، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.



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