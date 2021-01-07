مجلس الوزراء السعودي: «تعاون خليجي» موحد وقوي

ابوظبي - سيف اليزيد - نيوم (واس)

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن شكره وتقديره لأصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللمشاركين في اجتماع أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت في إنجاحها.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء.

وشدد المجلس، على ما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

وأوضح أن الخطط المستقبلية للمملكة ورؤيتها التنموية الطموحة «رؤية 2030» تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار دوله والمنطق. وأكد مجلس الوزراء أهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات التي تحيط بها، خصوصاً التهديدات، التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني، وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من الأنشطة الإرهابية والطائفية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

ورحب مجلس الوزراء، بـ«إعلان العلا»، الذي وقعه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة، وما اشتمل عليه من الحرص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة، وكذلك التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز الدور الإقليمي للمجلس، وتوحيد المواقف السياسية وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، وبما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

ونوه المجلس بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين، وما تضمنه من تأكيد أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود الدول حرصهم على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في الترابط والتعاون والتكامل، وتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته. وجدد ترحيبه بأن تكون دورة المجلس الأعلى الثانية والأربعين للمملكة العربية السعودية. وأطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان الشقيقة.

إثر ذلك، استعرض المجلس تطورات جائحة فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، وجملة من التقارير ذات الصلة بالإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة في المملكة لسلامة المجتمع، وتحقيق مزيد من المكاسب لمواجهة الجائحة، وأعمال مراكز الحملة الوطنية للقاح، مع تزايد الإقبال عليها من المواطنين والمقيمين كافة للحصول عليه مجاناً، وسط استمرار المؤشرات والمعطيات المتعلقة بالتحليل الوبائي باتجاهات إيجابية ومبشرة.

المملكة تجدد إدانتها للهجوم الإرهابي على مطار عدن

تناول مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، والتأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن والشعب اليمني الشقيق، والثقة بأن تلك الحادثة الغادرة لن تزيدهم إلا إصراراً وثباتاً في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.