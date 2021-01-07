وزير خارجية اليمن: ماضون في تثبيت الأمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أكد أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس، أن «الحكومة ماضية في إرساء السلام، وتثبيت الأمن والاستقرار، وإنهاء الانقلاب وكافة التشوهات والاختلالات التي رافقت ذلك». جاء ذلك في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نيلس أنين، وكيل وزارة الخارجية الألماني، وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بحث فيه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستقبل عملية السلام في اليمن، على ضوء التطورات المتصلة بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية تنفيذا لاتفاق الرياض. وتطرق بن مبارك، للهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى «أن الهدف من ذلك الهجوم كان تقويض عملية السلام». وقال: «إن الحكومة لن تتجاهل الهجوم على المطار والرسائل التي يتضمنها ذلك، ولكنها أيضاً لن تمكن مليشيا الحوثي من تحقيق أهدافها». وثمن بن مبارك الدعم الذي تقدمه ألمانيا لبلاده سياسياً وإنسانياً.