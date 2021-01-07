بيلوسي: سنعقد الليلة “جلسة الحسم” لإقرار فوز بايدن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 2:07 صباحًا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في بيان إلى أن المجلس سيستأنف ليل الأربعاء عملية التصديق على فوز جو بايدن.

وقالت بيلوسي إن قرارا اتخذ بعد اتصالات مع نائب الرئيس مايك بنس وآخرين باستئناف عملية التصديق على فوز بايدن الليلة بمجرد تأمين مبنى الكونغرس.

كما أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أيضا استئناف جلسة الكونغرس بعد نحو ساعة.

من جانبه، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، كريس ميلر، الأربعاء، إن الحرس الوطني في العاصمة الأميركية بالكامل في حالة تأهب وإنه مستعد تماما لتقديم دعم إضافي إذا طلبت السلطات المحلية.

وذكر ميلر: “قمنا بوضع الحرس الوطني في حالة تأهب كامل لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية في عملها للتصدي للوضع بشكل سلمي”.