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يهدد بـ"تعليق دائم" .. تويتر يحظر حساب ترامب لمدة 12 ساعة

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الدمام - شريف احمد - قال موقع تويتر للتراسل الاجتماعي إنه حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمدة 12 ساعة وهدد بـ"تعليق دائم" له ، بعد المطالبة بإزالة ثلاث من تغريداته بدعوى "خطر العنف" بعد اقتحام حشود من مؤيدي ترامب الغاضبين لمبنى الكابيتول (الكونجرس) في وقت سابق أمس الأربعاء.

وحذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لترامب يطلب من المتظاهرين في واشنطن العودة إلى منازلهم وتكراره لمزاعم غير مثبتة بتزوير الانتخابات، بينما أرفقه موقع تويتر بإشعار.

وجاء في الإشعار: "هذا الادعاء بتزوير الانتخابات محل نزاع ، ولا يمكن الرد على هذه التغريدة أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها بسبب خطر العنف".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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