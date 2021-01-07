"بنس" يعود لقاعة مجلس الشيوخ بالكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت شبكة فوكس نيوز، بعودة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى مجلس الشيوخ في إشارة لاستئناف التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنّ الكونجرس سيستأنف مساء الأربعاء جلسة المصادقة على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وجرى تعطيل جلسة الكونجرس على خلفية اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول احتجاجاً على هزيمته في الانتخابات.

وقالت بيلوسي في بيان: "لقد شهدنا اعتداءً على ديموقراطيتنا (...) لكنّ هذا الأمر لا ينبغي أن يصرف انتباهنا عن مسؤوليتنا في المصادقة على انتخاب جو بايدن".

وأضافت: "لقد قرّرنا المضي قدماً هذه الليلة في مبنى الكابيتول" حالما يتمّ إعلانه آمناً.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مدير المراسم في الكونجرس تأكيده أن قوات الأمن استعادت السيطرة على المبنى بعدما شهد على مدى 4 ساعات وضعاً أشبه بحالة تمرّد.

وتطورت احتجاجات خارج مبنى الكونجرس لمؤيدي ترامب إلى عملية اقتحام وأعمال عنف خارج وداخل مبنى الكابيتول، ما دفع الشرطة الأمريكية إلى سرعة إجلاء مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والنواب.

سارعت شرطة الكابيتول الأمريكية إلى إصدار أمر بإغلاق المبنى، مستشهدة بتهديد أمني خارجي؛ حيث اقتحم أنصار ترامب المبنى للاحتجاج على تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن.

وأزاحت لقطات فيديو الستار عن اختراق أنصار ترامب خطوط الشرطة خارج الكونجرس قبل التجول في مبنى الكابيتول.