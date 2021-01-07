مشهد هوليودي.. خدمة سرية وأنفاق تحت الأرض لإنقاذ نائب الرئيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشاهد إجلاء في الكونجرس لم يعتد الأمريكيون على رؤيتها إلا على شاشات السينما، خاصة حين يتعلق الأمر بنائب الرئيس ونواب المجلس.

حتى وقت قريب كان أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خارج مبنى الكونجرس محتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية.

لكن الأمر تطور إلى عملية اقتحام وأعمال عنف خارج وداخل مبنى الكابيتول، ما دفع الشرطة الأمريكية إلى سرعة إجلاء مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ونواب الكونجرس.

بحسب صحف أمريكية فإن الشرطة طالبت النواب بسرعة ارتداء الأقنعة الواقية المتواجدة أسفل مقاعدهم بالكونجرس.





تقرير آخر لصحيفة فايننشيال تايمز أكد أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس تم نقله من مبنى الكونجرس من قبل الخدمة السرية عبر أنفاق تحت الأرض.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إجلاء رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي برفقة الأعضاء إلى معسكر فورت ماكناير التابع للجيش فور بدء أعمال الشغب.





وسارعت شرطة الكابيتول الأمريكية إلى إصدار أمر بإغلاق المبنى، مستشهدة بتهديد أمني خارجي؛ حيث اقتحم أنصار ترامب المبنى للاحتجاج على تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن.

وأزاحت لقطات فيديو الستار عن اختراق أنصار ترامب خطوط الشرطة خارج الكونجرس قبل التجول في مبنى الكابيتول.





كانت صحيفة نيويورك تايمز، كشفت أن نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وليس الرئيس دونالد ترامب.

ونجحت الشرطة الأمريكية في السيطرة على أعمال الشغب في محيط الكونجرس الأمريكي، حيث أعلن مسؤولون أمريكيون أن المبنى أصبح "آمنا".

ونقلت رويترز عن شهود عيان تأكيدهم أن عشرات من أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب تقدموا صوب المحتجين ويبعدونهم عن مبنى الكونجرس في واشنطن.