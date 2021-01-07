تأمين مبنى الكونجرس بشكل كامل.. اعتقال 13 شخصًا ومصادرة أسلحة

محمد الفلاح - تأمين مبنى الكونجرس بشكل كامل.. اعتقال 13 شخصا ومصادرة أسلحة

الخميس 7 يناير 2021

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الشرطة الأمريكية استطاعت السيطرة على أعمال الشغب في محيط الكونجرس الأمريكي.



وقال المسؤولين الأمريكيين للوكالة إن "مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن".

ومن جانبها دعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب جو بادين إلى إنهاء الاعتداء على مبنى الكونجرس والسماح لأعضائه بممارسة الديمقراطية والتصديق على الانتخابات الأمريكية بحرية.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس، إبعاد المحتجين من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبني الكونجرس الأمريكي بعد اقتحامه.

وقال قائد شرطة واشنطن روبرت كونتي، أن لمحتجين ألقوا موادًا كيميائية على أفراد الشرطة المكلفين بحراسة مبنى الكونجرس.

كما أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على 13 شخصًا قالت إن "جميعهم من غير سكان العاصمة الأمريكية "، فضلاً عن مصادرة 5 قطع سلاح.

وجاء ذلك بعد اقتحام مجموعة من أنصار ترامب للمبنى بعد محاصرته اعتراضا على جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

مساء الأربعاء، اعلنت وسائل إعلام أمريكية العثور على عبوة ناسفة في مقر الحزب الجمهوري وتفجيرها بشكل آمن.

كما تم إخلاء المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي على خلفية الاحتجاجات.

وفي وقت سابق فرضت موريل بوزر، عمدة العاصمة واشنطن، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وأوضحت أن "الحظر يبدأ اعتبارًا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد"، لاحتواء الشغب في المدينة.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، ، قيام أحد المحتجين بالجلوس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ، فضلاً عن قيام آخر بسرقة المنصات التي تستخدم لإلقاء الكلمات بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

ودعا ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.